

Latin Amerika ülkelerinden Şili'nin batı sahili 6.9 şiddetinde depremle sarsıldı. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin sahil kenti Valparaiso'nun 35 kilometre batısında ve yerin 10 kilometre derininde gerçekleştiğini bildirdi.







Başkent Santiago da şiddetli bir şekilde sallandı.







Depremin ardından büyüklükleri 5.4 ila 4.4 arasında değişen en az 10 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı depremler, paniği daha da artırdı.







Bir depremzede "Her şey düşüyordu. Televizyon ve tablolar düşüyordu" sözleriyle yaşanan dehşeti anlattı.







Yetkililer önce Valparaiso ve çevresinde tahliye emri verdi ancak kısa süre sonra bu talimat geri çekildi.







6.9 şiddetindeki deprem her ne kadar güçlü ve yıkıcı etkiye sahip olsa da yetkililer, depremin denizaşırı olması nedeniyle etkisinin kırıldığını belirtti. Şili Sahil Güvenlik Birimi de deprem sonrası tsunami tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.







kaynak:milliyet