ŞİLİ'DE 6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Şili'de merkezi Coquimbo şehrinin güneybatısı olan 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Şili Acil Durum Ofisi'nden (ONEMI) yapılan açıklamada depremden etkilenen birçok bölgenin elektriksiz kaldığı belirtildi.
ONEMI'nin açıklamasında deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da hasarın rapor edilmediği ifade edildi.
Depremin Arjantin'in Mendoza ve Cuyo bölgelerinde de hissedildiği kaydedildi.
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