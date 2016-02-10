

Şili Acil Durum Ofisi'nden (ONEMI) yapılan açıklamada depremden etkilenen birçok bölgenin elektriksiz kaldığı belirtildi.







ONEMI'nin açıklamasında deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da hasarın rapor edilmediği ifade edildi.







Depremin Arjantin'in Mendoza ve Cuyo bölgelerinde de hissedildiği kaydedildi.







