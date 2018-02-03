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Şili Ekibi Colo-Colo'nun Futbol Okulu Otobüsü Kaza Yaptı: 3 Ölü

Şili Ekibi Colo-Colo'nun Futbol Okulu Otobüsü Kaza Yaptı: 3 Ölü

ŞİLİ EKİBİ COLO-COLO'NUN FUTBOL OKULU OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: 3 ÖLÜ

Şili'nin ünlü takımlarından Colo-Colo'nun futbol okulu oyuncularını taşıyan otobüs kaza yaptı. Yaşları 7 ile 14 arasında değişen futbolculardan 3'ü hayatını kaybetti.

Tarih : 03 Şubat 2018, 17:50
Puan Ver : Şili Ekibi Colo-Colo'nun Futbol Okulu Otobüsü Kaza Yaptı: 3 Ölü(10/10)6

Şili'nin ünlü kulübü Colo-Colo'nun futbol okulunun oyuncularını taşıyan otobüs, Arjantin sınırında kaza yaptı, 3 genç futbolcu hayatını kaybetti.

Paraguay'da düzenlenecek olan bir turnuvaya katılmak üzere yola çıkan takımı taşıyan otobüs, Las Cuevas civarında yoldan çıktı.

BİRÇOK FUTBOLCU YARALANDI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yaşları 7 ve 14 arasında 3 çocuğun hayatını kaybettiği ve birçok futbolcunun da yaralandığı öğrenildi.

Konu hakkında basına açıklama yapan futbol okulu yetkilisi Macarena Anabalon, "Her sene düzenlenen bir organizasyon ve aynı otobüslerle gidiliyor" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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