ŞİLİ EKİBİ COLO-COLO'NUN FUTBOL OKULU OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: 3 ÖLÜ
Şili'nin ünlü takımlarından Colo-Colo'nun futbol okulu oyuncularını taşıyan otobüs kaza yaptı. Yaşları 7 ile 14 arasında değişen futbolculardan 3'ü hayatını kaybetti.
Şili'nin ünlü kulübü Colo-Colo'nun futbol okulunun oyuncularını taşıyan otobüs, Arjantin sınırında kaza yaptı, 3 genç futbolcu hayatını kaybetti.
Paraguay'da düzenlenecek olan bir turnuvaya katılmak üzere yola çıkan takımı taşıyan otobüs, Las Cuevas civarında yoldan çıktı.
BİRÇOK FUTBOLCU YARALANDI
Kulüpten yapılan açıklamaya göre yaşları 7 ve 14 arasında 3 çocuğun hayatını kaybettiği ve birçok futbolcunun da yaralandığı öğrenildi.
Konu hakkında basına açıklama yapan futbol okulu yetkilisi Macarena Anabalon, "Her sene düzenlenen bir organizasyon ve aynı otobüslerle gidiliyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Uydudan Kontrollü Milli Anka-S Göreve Hazır
- 7'den 70'e Hayatımızı Değiştirecek 83 Maddelik Sürpriz Torba Yasanın Bütün Detayları
- Havadaki Gözümüz Olacak! İşte İlk Türk Hava Gemisi Kuzgun'un Detayları
- Airbus'un Uçan Taksisi Vahana İlk Test Uçuşunu Yaptı
- Google, 100 Milyar Dolarlık Şirketler Kulübüne Katıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar