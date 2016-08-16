O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sıla'ya tuğçe kazaz'dan destek geldi

SILA'YA TUĞÇE KAZAZ'DAN DESTEK GELDİ

Zaman zaman siyasi mesajlarıyla gündeme gelen manken Tuğçe Kazaz, sosyal medyanın hedefi haline gelen şarkıcı Sıla'ya destek çıkan bir tweet attı.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 16:24
Puan Ver : Sıla'ya Tuğçe Kazaz'dan Destek Geldi(0/10)


Türkiye'nin zor günler geçirdiği şu dönemde, son zamanlarda magazin gündeminin en çok konuşulan konusu Sıla'nın 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' için yaptığı 'şov' yorumu oldu. Sosyal medyanın ve meslektaşlarının hedefi haline gelen Sıla'ya Aylin Aslım, Hülya Avşar gibi isimlerin ardından Tuğçe Kazaz'dan da destek geldi.

7 Ağustos'da Yenikapı'da düzenlenen miting için 'Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" açıklaması yapan Sıla, son haftaların gündemi oldu. Hatta sanatçının konserleri birer birer iptal edildi. Sıla her ne kadar sözlerimin arkasındayım diyerek dik bir duruş sergilese de meslektaşları onu yalnız bıraktı. Ünlü şarkıcıya sonuç olarak destek veren de oldu, tepki gösteren de...








Etiketler: Sıla  Ya  Tuğçe  Kazaz  Dan  Destek  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER