

Türkiye'nin zor günler geçirdiği şu dönemde, son zamanlarda magazin gündeminin en çok konuşulan konusu Sıla'nın 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' için yaptığı 'şov' yorumu oldu. Sosyal medyanın ve meslektaşlarının hedefi haline gelen Sıla'ya Aylin Aslım, Hülya Avşar gibi isimlerin ardından Tuğçe Kazaz'dan da destek geldi.



7 Ağustos'da Yenikapı'da düzenlenen miting için 'Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" açıklaması yapan Sıla, son haftaların gündemi oldu. Hatta sanatçının konserleri birer birer iptal edildi. Sıla her ne kadar sözlerimin arkasındayım diyerek dik bir duruş sergilese de meslektaşları onu yalnız bıraktı. Ünlü şarkıcıya sonuç olarak destek veren de oldu, tepki gösteren de...