

Bursalı bir vatandaş ‘darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım' şeklinde açıklamada bulunan ve bu açıklamasından dolayı konserleri iptal edilen şarkıcı Sıla hakkında suç duyurusunda bulundu.







Alınan bilgiye göre, Ç.D, Bursa Cumhuriyet Savcılığına dilekçeyle başvuruda bulunarak, Gençoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını işlediği iddiasında bulundu. Ç.D, Gençoğlu'nun, Yenikapı'daki "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" ile ilgili sorulara "Hayır katılmayacağım. Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum" şeklindeki sözleri üzerine suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldığını belirterek, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Yaşanan tüm bu olaylar karşısında büyük cesaret örneği sergileyerek, olayları bastıran Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin, tüm dünyanın konuştuğu ve övgüyle bahsettiği Yenikapı mitingine şov diyerek aşağılayan şüpheli hakkında şikayette bulunmak bir vatandaşlık görevi olup, şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir vatandaşı olarak işbu şikayette bulunma zaruretim hasıl olmuştur."