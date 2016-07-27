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sıla'ya minik hayranlarından yoğun ilgi

SILA'YA MİNİK HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ

Bodrum'da tatil yapan ünlü şarkıcı Sıla hayranları ile böyle poz verdi.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 14:00
Puan Ver : Sıla'ya Minik Hayranlarından Yoğun İlgi(9/10)9


 Bodrum'da tatil yapan ünlü şarkıcı Sıla hayranları ile böyle poz verdi.



Bir süredir Bodrum'da tatil yapan şarkıcı Sıla, özellikle minik hayranlarının sevgi seliyle karşılaştı.



Önceki gün etrafını saran miniklerle hatıra fotoğrafı çektiren Sıla, her zamanki sempatikliği ve mütevazı tavırlarıyla takdir topladı.



Ünlü şarkıcı, doğal güzelliğiyle dikkati çekti.






Etiketler: Sıla  Ya  Minik  Hayranlarından  Yoğun  İlgi    haber

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