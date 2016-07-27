Bodrum'da tatil yapan ünlü şarkıcı Sıla hayranları ile böyle poz verdi.



Bodrum'da tatil yapan ünlü şarkıcı Sıla hayranları ile böyle poz verdi.







Bir süredir Bodrum'da tatil yapan şarkıcı Sıla, özellikle minik hayranlarının sevgi seliyle karşılaştı.







Önceki gün etrafını saran miniklerle hatıra fotoğrafı çektiren Sıla, her zamanki sempatikliği ve mütevazı tavırlarıyla takdir topladı.







Ünlü şarkıcı, doğal güzelliğiyle dikkati çekti.