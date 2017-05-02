

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne şarkıcı Sıla katılmayınca "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S… olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Bu ifadeler Güloğlu'nun başını yaktı. 1 yıl 2 ay hapis cezası aldı.







PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI







Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu şarkıcı Davut Güloğlu, "Basın yoluyla hakaret" 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 8 bin 400 TL olarak adli para cezasına çevrildi.







kaynak:haberler