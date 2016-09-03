Yenikapı'da gerçekleşen 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' ile ilgili sözleri sonrası konserleri iptal edilen şarkıcı Sıla, kendisine tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarını şikayet etmişti. Savcılık, şikayet üzerine takipsizlik kararı verdi.



Sıla, yaklaşık 5 milyon kişinin katıldığı 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' için "Böyle bir şovun içerisinde bulunmayı düşünmüyorum" açıklamasını yapmıştı. Bu sözlerin ardından ünlü şarkıcının konserleri iptal edildi.



Sabah gazetesinde yer alan habere göre; sosyal medyada kendisine tepki gösteren kullanıcıları savcılığa şikayet eden Sıla'ya bir darbe de savcılıktan gedi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kısa sürede takipsizlikle sonuçlandı.