SILA'YA BİR ŞOK DAHA!
Yenikapı'da gerçekleşen 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' ile ilgili sözleri sonrası konserleri iptal edilen şarkıcı Sıla, kendisine tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarını şikayet etmişti. Savcılık, şikayet üzerine takipsizlik kararı verdi.
Sıla, yaklaşık 5 milyon kişinin katıldığı 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' için "Böyle bir şovun içerisinde bulunmayı düşünmüyorum" açıklamasını yapmıştı. Bu sözlerin ardından ünlü şarkıcının konserleri iptal edildi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; sosyal medyada kendisine tepki gösteren kullanıcıları savcılığa şikayet eden Sıla'ya bir darbe de savcılıktan gedi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kısa sürede takipsizlikle sonuçlandı.
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