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Silaj makinesine kaptırdı, sol kolu dirseğinden koptu!

SİLAJ MAKİNESİNE KAPTIRDI, SOL KOLU DİRSEĞİNDEN KOPTU!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yem üretmek için kullanılan silaj makinesine kolunu kaptıran 33 yaşındaki Yusuf D., iftaiyenin çabasıyla kurtarıldı ancak sol kolu dirseğinden koptu.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 00:10
Puan Ver : Silaj Makinesine Kaptırdı, Sol Kolu Dirseğinden Koptu!(5/10)1

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yem üretmek için kullanılan silaj makinesi feci kazaya neden oldu. Kolunu makineye kaptıran genç, ağır yaralandı.

MISIR TARLASINDA ÇALIŞIRKEN KOLUNU KAYBETTİ

Olay, İnegöl ilçesi Alibeyköy Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında meydana geldi. Yusuf D., ağabeyi Hasan D. yönetimindeki traktörün arkasına bağlı olarak çalışan silaj makinesine mısır saplarını atmaya başladı. Bu sırada Yusuf D., bir anlık dalgınlık sonucu sol kolunu makineye kaptırdı. Kardeşinin çığlıklarını duyan Hasan D., makineyi durdurup, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KOPAN KOLUYLA BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, Yusuf D.'yi silaj makinesinden kurtardı. Sol kolu dirseğinden kopan Yusuf D., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf D., buradaki müdahalesinin ardından da kopan koluyla birlikte Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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