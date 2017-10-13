Antalya'nın Korkuteli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla Yargıtay Tetkik Hakimliğine getirildi.

HSK, 267'si adli yargı hakim ve savcısı 20'si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi.

MAKAMINDA VURULAN SAVCININ GÖREV YERİ DE DEĞİŞTİ

Görev yeri değişenlerin arasında geçtiğimiz Salı günü odasında polis memuru Turgut A. tarafından beylik tabancası ile vurulan 26 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner de yer aldı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Küçüköner, Yargıtay Tetkik Hakimliğine getirildi.

Kaynak: haberinburada