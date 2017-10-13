SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN SAVCI, YARGITAY TETKİK HAKİMLİĞİNE GETİRİLDİ
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla Yargıtay Tetkik Hakimliğine getirildi.
HSK, 267'si adli yargı hakim ve savcısı 20'si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi.
MAKAMINDA VURULAN SAVCININ GÖREV YERİ DE DEĞİŞTİ
Görev yeri değişenlerin arasında geçtiğimiz Salı günü odasında polis memuru Turgut A. tarafından beylik tabancası ile vurulan 26 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner de yer aldı.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Küçüköner, Yargıtay Tetkik Hakimliğine getirildi.
Kaynak: haberinburada
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