

Harvey County Şerifi T. Walton, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın aracıyla çim biçme ekipmanları üreten fabrikaya etrafa ateş ederek girdiğini, olayda en az 3 kişinin öldüğünü, 14 kişinin ise yaralandığını söyledi.







İhbar üzerine fabrikaya giden polisin saldırganı vurarak öldürdüğünü belirten Walton, "Saldırgan durdurulamasaydı çok daha fazla can kaybı yaşanabilirdi" dedi.







Bazı yerel medya kaynaklarında saldırganın 38 yaşındaki Cedric Ford olduğu ve saldırının gerçekleştiği fabrikada çalıştığı bilgisi yer aldı. Ford'un kısa bir süre önce iş yerinden kovulmuş olabileceği de öne sürüldü.







Geçen hafta da Chicago'da yaşanan silahlı saldırıda, Uber'e kayıtlı aracıyla farklı noktalarda insanlara ateş açan saldırgan 6 kişiyi öldürmüş, 2 kişiyi yaralamıştı.