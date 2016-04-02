SİLAHLI KAVGA İHBARINA GİTTİ, YARALI EŞİ ÇIKTI
ZONGULDAK'ta çıkan silahlı kavgada 32 yaşındaki Uğur T., tabancayla 33 yaşındaki Ergün Özden'i yaraladı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servisi'nde görevli Acil Tıp Teknisyeni Didem Özden, yaralının eşi olduğunu görünce yaşadığı şokun ardından ilk müdahalesini yaptı.
Olay, gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Uzun Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaş olan Ergün Özden ile Uğur T., arasında belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Uğur T. yanında taşıdığı tabancayla Ergün Özden'e ateş ettikten sonra kaçtı. Her iki ayak bileği ve sol baldırına 4 kurşun isabet eden Ergün Özden ise kanlar içinde yerde kaldı.
YARALI EŞİ ÇIKTI
Görevli olduğu 112 Acil Servisi Ambulansıyla 'silahlı yaralama' ihbarı üzerine olay yerine giden Acil Tıp Teknisyeni Didem Özden, yerde yatan kişinin eşi Ergün Özden olduğunu gördü. Didem Özden, yaşadığı şokun ardından eşine ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sedyeye alınan Ergün Özden, eşinin görev yaptığı ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergün Özden'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
YAKALANDI
Polis olayın olduğu caddede inceleme yaparak boş kovanları topladı. Kaçan Uğur T., ise kısa süre sonra Ontemmuz Mahallesi'nde yakalandı. Ergün Özden ve Uğur T.'nin olayla ilgili ifade vermedikleri ve susma haklarını kullandıkları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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