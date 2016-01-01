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silahları ile birlikte yakalanan 6 pkk'lı tutuklandı

SİLAHLARI İLE BİRLİKTE YAKALANAN 6 PKK'LI TUTUKLANDI

MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde hendek kazılması için PKK'nın dağ kadrosundan ilçe merkezine gelen 6 terörist, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tarih : 01 Ocak 2016, 13:56
Puan Ver : Silahları İle Birlikte Yakalanan 6 Pkk'lı Tutuklandı(5/10)6


Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kızıltepe İlçesi'nde bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin yaptığı takip sonunda ilçe merkezinde, halkı hendek kazma konusunda tehdit etme hazırlığında bulunan 6 PKK'lı teröristin silahları ile birlikte yakalandığı bildirildi.



Teröristlerin üzerinden kalaşnikof marka uzun namlulu silahların ele geçirildiği belirtilen valilik açıklamasında, "Güvenlik güçlerimizce yapılan takipte, 6 terör örgütü mensubu daha yakalanmış ve haklarında yapılan adli işlem sonucu tutuklanmışlardır. Yakalanan terör örgütü mensupları ile birlikte 6 kalaşnikof marka silah, 30 dolu kalaşnikof şarjörü, 6 hücum yeleği ile çok sayıda mermi ele geçirilmiştir" denildi.








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