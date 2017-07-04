SİLAHIN ÜZERİNE OTURUNCA PENİSİNİ VURDU!
ABD'nin Florida Eyaleti'nde 38 yaşındaki Cedric Jelks isimli şahısın, üzerine oturduğu tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan mermiyle Cedric Jelks'in penisi parçalandı.
Amerika'nın Florida Eyaleti'nde 38 yaşındaki Cedric Jelks isimli adam iddialara göre arabasına bindiği sırada şöför koltuğunda bulunan bir tabancanın üzerine oturdu.
PENİSİNİN DİKİLİP DİKİLMEDİĞİ BİLİNMİYOR
Oturmadan dolayı oluşan basınç tabancanın patlamasına neden oldu. Olayda merminin isabet ettiği adamın penisi parçalandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yardımı ile en yakın hastaneye kaldırılan adamın parçalara ayrılan penisinin tekrar dikilip dikilmediği hakkında her hangi bir bilgi verilmedi.
kaynak:haberler
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