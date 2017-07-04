Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara Yönü Kapandı!
4 Rütbeli Asker İçin Tutuklama İstendi
Saldırgan Köpeklere Karşı Yapılması Gereken 5 Hareket
Aldığı Üründen Zarar Gören Vatandaşa Tazminat!
Kim Kardashian Taşıyıcı Anne İle Anlaştı
Kulağınızı Temizlediğinizi Sanmayın!
Tsk 4 Koldan Afrin'e Ne Zaman Girecek?
İstanbul'da, Bugün Yağış Bekleniyor
Yıldız Futbolcu Pepe Bu Akşam İstanbul'da
Otomotiv Pazarı 6 Ayda Yüzde 8.5 Daraldı
Uçuşlarda Elektronik Cihaz Yasağı Ne Zaman Kalkıyor!
Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu!
Düz Bir Karın İçin Bu 10 Besinden Uzak Durun!
Trabzonspor'dan Edin Visca İle Anlaştı
Bu Polis'e Beni Tutukla Kampanyası Yapılıyor!
Kalbi 50 Dakika Durdu, Vücudu Dondurularak Hayata Döndü!
Silahın Üzerine Oturunca Penisini Vurdu!
Fetö Operasyonu: 31 Gözaltı Kararı!
Yalova'nın Çınarcık İlçesine Bağlı Beldeye Ulaşım Kapandı!
780 Hakim Ve Savcının Yeri Değişti!

silahın üzerine oturunca penisini vurdu!

SİLAHIN ÜZERİNE OTURUNCA PENİSİNİ VURDU!

ABD'nin Florida Eyaleti'nde 38 yaşındaki Cedric Jelks isimli şahısın, üzerine oturduğu tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan mermiyle Cedric Jelks'in penisi parçalandı.

Tarih : 04 Temmuz 2017, 11:25
Puan Ver : Silahın Üzerine Oturunca Penisini Vurdu!(9/10)11


Amerika'nın Florida Eyaleti'nde 38 yaşındaki Cedric Jelks isimli adam iddialara göre arabasına bindiği sırada şöför koltuğunda bulunan bir tabancanın üzerine oturdu.



PENİSİNİN DİKİLİP DİKİLMEDİĞİ BİLİNMİYOR



Oturmadan dolayı oluşan basınç tabancanın patlamasına neden oldu. Olayda merminin isabet ettiği adamın penisi parçalandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yardımı ile en yakın hastaneye kaldırılan adamın parçalara ayrılan penisinin tekrar dikilip dikilmediği hakkında her hangi bir bilgi verilmedi.



 





 



 



 



kaynak:haberler








Etiketler: Silahın  Üzerine  Oturunca  Penisini  Vurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER