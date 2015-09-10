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SİLAH ZORUYLA YARALI TERÖRİSTE MÜDAHALE ETTİRİLDİ


SİLAH ZORUYLA YARALI TERÖRİSTE MÜDAHALE ETTİRİLDİ
Tarih : 10 Eylül 2015, 17:09
Puan Ver : Silah Zoruyla Yaralı Teröriste Müdahale Ettirildi(10/10)12


Bingöl'de 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen ihbar üzerine Ağaçyolu köyüne giden sağlık ekibi eli silahlı teröristlerle karşılaştı. Aralarında hamile personelin de bulunduğu sağlık ekibi, silah zoruyla yaralı bir kadın teröriste müdahale yaptırıldıktan sonra serbest bırakıldı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, dün akşam saat 19.40'ta Bingöl 112 Acil Komuta Kontrol Merkezini arayan Ağaçyolu köyü muhtarı, "4 yaşındaki bir çocuğun attan düşerek yaralandığı" bilgisini verdi.








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