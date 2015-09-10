SİLAH ZORUYLA YARALI TERÖRİSTE MÜDAHALE ETTİRİLDİ
Bingöl'de 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen ihbar üzerine Ağaçyolu köyüne giden sağlık ekibi eli silahlı teröristlerle karşılaştı. Aralarında hamile personelin de bulunduğu sağlık ekibi, silah zoruyla yaralı bir kadın teröriste müdahale yaptırıldıktan sonra serbest bırakıldı.
AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, dün akşam saat 19.40'ta Bingöl 112 Acil Komuta Kontrol Merkezini arayan Ağaçyolu köyü muhtarı, "4 yaşındaki bir çocuğun attan düşerek yaralandığı" bilgisini verdi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar