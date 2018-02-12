SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ, KÖPRÜ TRAFİĞE KAPANDI, HARİTA SİYAHA BOYANDI
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Güneydoğu gazisi havaya ateş açtı. Trafik yoğunluk haritasında köprü siyah renge büründü.
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "Güneydoğu gazisiyim" diye bağıran bir kişi havaya ateş açtı. Köprü trafiği Ankara istikametinde durduruldu.
HARİTA SİYAH RENGE BÜRÜNDÜ
Yaşananlar sonrası İstanbul trafiği adeta keşmekeşe dönerken, İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü siyah renge büründü. Köprüye çıkan yollar ise trafik yoğunluğunun yüksek oranda seyrettiğini gösteren bordo renge boyandı.
TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI YÜZDE 45 OLARAK GÖSTERİLDİ
Öte yandan saat 19.30 sıralarında İstanbul genelinde trafik yüzde 45 olarak yoğunluk haritasında gösterildi.
İşte İBB Trafik Yoğunluk Haritası:
Kaynak: haberinburada
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