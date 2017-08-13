SİLAH SESİNE KOŞAN ANNE, 14 YAŞINDAKİ KIZINI KANLAR İÇERİSİNDE BULDU!
Gaziantep'te yan odadan gelen silah sesi üzerine odaya giren anne, kızını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı. 14 yaşındaki kızın odasından gelen silah sesi mahalleyi ayağa kaldırdı.
SİLAH SESİNİ DUYDU, KIZINI KANLAR İÇİNDE BULDU
Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi 6 Nolu sokakta ailesi ile birlikte yaşayan 14 yaşındaki Kiraz Y.'nin bulunduğu odadan bir el silah sesi geldi. Yan odada bulunan anne Ayşe Fatma Y. ile kızı Ceren Y., silah sesi üzerine odaya koştu. Odada kızının kanlar içerisinde yattığını gören anne, sokağa çıkarak, komşularından yardım istedi.
GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI
Çağrılan 112 sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine Kiraz Y., yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
KIZIN İNTİHAR ETMİŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Olayın ardından polis ekipleri odada yaptıkları incelemede bir adet tabanca ele geçirdi. Genç kızın intihar ettiği ihtimali üzerinde duran ekipler, kızın kazayla kendisini vurma olasılığı ile ilgili de çalışma yürütüyor.
Kaynak: haberinburada
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