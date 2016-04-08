

Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, Ar-Ge çalışmaları yapılan ve üretim aşamasına geçilmesi tasarlanan, patenti MKEK'e ait olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temel saldırı silahı olacak Milli Piyade Tüfeği MPT-76 ve MP-5 marka silahların çizim ve tüm üretim planlarını para karşılığında satarken suçüstü yakalandı. Milliyet'in aldığı bilgiye göre, 1 Nisan 2016'da yapılan bir ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliye yönelik teknik araçla izleme kararı alındı.



Şüpheli ile ihbar edenin ses ve görüntü kayıtları alındıktan sonra elde edilen bilgiler doğrultusunda buluşmanın planlandığı yerdeki özel salonda Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince özel ekipman kuruldu. Şüpheli olarak izlenen kişinin, MKEK'e bağlı Kırıkkale Silah Fabrikası'nın müdürü olan şüpheli Mustafa Tanrıverdi olduğu anlaşıldı. Tanrıverdi ile alıcı, Eskişehir yolu üzerindeki bir lokantada 6 Nisan günü saat 19.00 sıralarında buluştu. Tanrıverdi'nin, yanında getirdiği gizli bilgilerin kayıtlı olduğu 2 adet flash belleği, alıcıya verdikten sonra daha önce hazırlanarak seri numaraları alınan çanta içindeki 200 bin TL ve 300 bin ABD doları (yaklaşık 1.2 milyon TL) parayı alarak çıktı. Tanrıverdi'yi, lokantının önünde bekleyen polisler suç üstü yakaladı.







Tanrıverdi'nin verdiği flash bellekler içinde, fabrikada Ar-Ge çalışmaları yapılarak tamamlanan ve patenti MKEK'e ait olan MP-5 marka silahın çizim ve tüm üretim planları ile üretime henüz başlanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temel saldırı silahı olacak Milli Piyade Tüfeği MPT-76 marka silahın çizim ve tüm üretim planlarının olduğu anlaşıldı.







Tanrıverdi'nin, MP-5 silahı için 200 bin TL, MPT-76 silahı için ise 300 bin ABD doları aldığı tespit edildi. Tanrıverdi'nin Kırıkkale'deki evinde de 30 bin dolar bulunduğu iddia edildi.







Silah tüccarı ihbar etti



Tanrıverdi'yi ihbar eden kişinin silahların çizim ve üretim planlarını satmaya çalıştığı Türk uyruklu ve aynı zamanda ABD vatandaşı olduğu öğrenilirken, ihbarcının silah ticareti de yapan K.K. olduğu ve “önceliğim ülkem” diyerek, ihbarda bulunduğu anlaşıldı. Tanrıverdi, devlete ait gizli kalması gereken fenni keşif, buluş ve sınai verilerden yararlanma, rüşvet alma ve verme suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklandı.







Tanrıverdi'nin ifadesinde özetle şunları söylediği öğrenildi:







“1987 yılından beri MKEK kurumunda değişik görevlerde, son olarak da silah fabrikası müdürü olarak çalışıyorum. MPT-76 adlı piyade tüfeğinin ilk başlangıcından bugüne kadarki tüm aşamalarında aktif olarak görev aldım. Proje koordinatörü olarak çalıştım. Şu anda NATO standartlarındaki en çok testi geçebilen ve dünyada birinci sırada yer alacak nitelikteki bir piyade tüfeğinin seri üretimine müdürü olduğum fabrikada başlanmıştır. K.K. isimli kişiyi bir buçuk yıldır tanırım. Kendisinin Amerikada yasal olarak silah ticareti işi yaptığını, ayrıca sivillere yönelik bir silah fabrikası kuracağını biliyorum. Ben bu kişiye on bin adet MP-5, G-3 ve buna benzer silahların sivil versiyonlarını yasal olarak sattım. Benden MPT-76 ve MP-5 tüfeklerinin çizim ve diğer bilgilerini istedi. Amerika'da silah fabrikası kuracağını, benimde tecrübemden faydalanmak istediğini söyledi. Ben de bir hata yaptım, söylediği sözlere inandım. Bu kapsamda K.K. bana uygun bir para vereceğini söyledi. Biz pazarlık yapmadık. O da çanta ile parayı bana verdi. Çantadaki parayı da saymış değilim.







‘Bilgiler internette var'



K.K'ya flash DİSK içerisinde verdiğim bilgilerin büyük bir kısmı, daha doğrusu namlu dışındaki tüm parçalara ait teknik veriler gizli bilgi niteliğinde değildir, hizmete özel bilgidir. Teknik çizim ve verilerin tamamı gerek internette gerekse taşeron firmalara verdiğimiz teknik şartnamelerde mevcuttur.







Bu nedenle ortada devlet sırrı niteliğinde bir bilgiden söz edilemez. Hatta namlunun yiv set kısmı dışındaki bölümleri dahi taşeron firmalar aracılığıyla fabrikamız tarafından yaptırılmaktadır. Benim verdiğim flash disklerde namlu ile ilgili teknik veriler de mevcuttur.







K.K. bu flash diskteki bilgileri alarak yasal yollardan bu silahları üretmesi mümkün değildir. Zira patenti Amerika'da da ülkemiz lehine koruma altındadır. Ancak bu kişi bu teknik verileri esas alarak gerekli değişiklikleri yaparak sivillere yönelik silahlar imal edebilir.”







‘HATA YAPTIM PİŞMANIM'



Tanrıverdi, hakimin sorusu üzerine flash diskteki veriler ile teknik üretimde kullanılan kalıplar olmadan bu tüfeğin imalinin mümkün olmadığını söyledi. Hakimin sorusu üzerine, K.K. dışında herhangi bir kişiye, kuruluşa ya da devlete bilgi vermediğini belirten Tanrıverdi, “Ancak Savunma Sanayi Müsteşarlığı ihracat amacıyla isteyen herkese bu bilgileri vermektedir” iddiasında bulundu. Tanrıverdi, “Ben bu olayda hatalı davrandım. Yaptığımın farkındayım ve pişmanım” dedi.







2008 yılında tasarlandı



MPT-76 olarak bilinen Milli Piyade Tüfeği, 2008 yılında Kalekalıp tarafından tasarlandı, 2011 yılında da MKE ve Kalekalıp tarafından üretimlerine başladı. 2014 yılında tüfeğin test aşaması tamamlandı ve TSK'ya teslim edilmeye başlandı. Türkiye'nin milli imkanlarla tasarlanarak üretilen ilk piyade tüfeği -40 derece soğuk ve +60 derece sıcak ortamlarda, çamurlu, tozlu iken arazi çalışma testleri ile beraber 42 ayrı teknik testte üstün başarı sağladı. İlk etapta 38 bin adet üretilmesi planlanan MPT-76, TSK'nın uzun yıllardır kullandığı G-3'lerin yerini alacak. Benzerlerinden daha donanımlı ve daha hafif olmasıyla dikkatleri çeken milli tüfek 4,1 kilogram ağırlığında, 7,62 milimetre kalibreli 92 santimetre uzunluğunda olacak, dakikada 650 mermi atabilecek ve menzili bin 200 metreyi bulabilecek. Çok kademeli ayarlanabilir teleskopik dipçiği bulunan tüfeğin emniyet mandalı, şarjör mandalı ve kurma kolunun hem sağ, hem de sol el ile kullanmaya uygun şekilde tasarlandı.







TSK Personeli kullanıyor



Alman Heckler & Koch firmasının 1964'te üretmeye başladığı hafif makineli silah olan MP5, Türkiye'de MKE lisansı altında farklı modellerde üretiliyor. MKE tarafından MP5-A3, MP5/A4, MP5/A5, MP5-T/A2, MP5-T/A3, MP5-K/A4 ve MP5/KN modelleri altında üretilen silahlar, özel kuvvetler başta olmak üzere TSK ve emniyet personelince kullanılıyor.