

Katil zanlısı Gültekin Alan'ın aynı koğuşta kaldığı hükümlü Hüsamettin Bağlar ile anlaşma yaptığı, bu çerçevede Bağlar'ın eşi Gamze'nin olayda kullanılan tabancayı vücuduna gizleyerek cezaevine girdiği, infaz koruma memuru Hacı AHMET ÖZDOĞAN'ın da yardım ettiği anlaşıldı.



Olay günü Gültekin Alan ile Adana Büyükşehir Belediyesi eski genel sekreter vekili Ferhat Yüksel'in birlikte spora götürüldüğü, Yüksel'in önde giderek infaz koruma memurunu oyaladığı, bu sırada katil zanlısının aynı koridorda kapısı bulunan Ahmet Suphi ile babası Necmittin Altındöken'in odasına gittiği, mazgalların altından evrak fotokopisi uzatıp seslenerek kapıya gelen Ahmet Suphi'yi ardından da arkasındaki babasına ateş ettiği anlaşıldı.