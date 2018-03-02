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Silah arkadaşlarına son bakış! İzmir, şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

SİLAH ARKADAŞLARINA SON BAKIŞ! İZMİR, ŞEHİDİNİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Afrin kırsalında YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Silah arkadaşları bir an olsun tabutun başından ayrılmadı.

Tarih : 02 Mart 2018, 16:10
Puan Ver : Silah Arkadaşlarına Son Bakış! İzmir, Şehidini Gözyaşlarıyla Uğurladı(10/10)6

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalındaki Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde, güvenlik güçleri ile PYD/YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHİT PALANCI CENAZESİNDE GÖZYAŞI SEL OLDU

Gaziemir ilçesindeki Gülhane Camisi'nde düzenlenen törene şehit Palancı'nın emekli polis memuru babası İhsan Palancı, annesi Yasemin Palancı, ağabeyi Kadir, kardeşi Ümit, yakınları, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Necip Kalkan, Kerem Ali Sürekli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Galip Mendi, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SİLAH ARKADAŞLARI TABUTUN BAŞINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehit Palancı'nın naaşının camiye getirilişi sırasında tekbir getirildi. Şehidin annesi, babası ve kardeşleri katafalka konan tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.Törende şehidin silah arkadaşları tabutunun başında ağladı. Şehidin annesi, babası, ağabeyi ve kardeşi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

10 GÜN EVVEL GÖREVE GİTMİŞTİ

Cuma namazının ardından şehidin naaşı top arabasına konuldu. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kadifekale Hava Şehitliğine defnedildi. Mardin'in Artuklu ilçesine kayıtlı ve bekar olan Uğur Palancı'nın 10 gün önce Afrin'e göreve gittiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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