Diyarbakır'ın Sur ilçesi Dicle Üniversitesi yerleşkesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Furkan Demir'in cenazesi, törenle memleketine gönderildi



Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Furkan Demir için tören düzenlendi.



Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.



Şehidin polis eşi Kübra Demir, tören boyunca eşinin fotoğrafını taşıyarak, tabutun başından ayrılmadı. Törenin ardından Kübra Demir de şehidin naaşının konulduğu cenaze aracına bindi.



Şehidin 2 kız kardeşinin de polis üniformasıyla katıldığı törende, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Nevşehir'e uğurlandı.







kaynak:habertürk