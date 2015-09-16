

Önceki gün akşam saatlerine kadar süren bir toplantı yapan 18 otel ve casino yöneticisi, aldıkları ortak kararı doğrultusunda “iptal” açıklaması yaptı. 18 otel ve casino yöneticisinin önceki gün yaptığı, öğle saatlerinde başlayıp 16:00'ya kadar devam eden toplantıdan “İptal” kararı çıktı. SILA'YA KÖTÜ HABER Bayram eğlencelerinin vazgeçilmez isimlerinden Sıla da bu karardan en çok etkilenen isimlerden oldu. Sıla daha önce "Bu cinayete suç ortaklığı etmek istemiyorum. Hiç kimselere "Başın sağolsun, vatan sağolsun" demek istemiyorum. Utanıyorum" açıklamasıyla dikkat çekmişti. KONSERLERİ İPTAL OLAN DİĞER İSİMLER Bu karar doğrultusunda, önceden planlanan Volkan Konak, Aşkın Nur Yengi, Funda Arar, Sibel Can, Ebru Gündeş, Muazzez Ersoy, Yıldız Tilbe, Hadise, Linet, Ferhat Göçer, Selami Şahin, Hande Yener, Candan Erçetin, Gülben Ergen ve Erol Evgin konserleri de yapılmayacak.



