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sıla'dan konser öncesi radikal karar

SILA'DAN KONSER ÖNCESİ RADİKAL KARAR

Sıla Gençoğlu, radikal bir karar alarak imajını yeniledi. İzmir'de vereceği konser öncesi ünlü şarkıcı saçlarını sarıya boyattı.

Tarih : 28 Eylül 2016, 11:35
Puan Ver : Sıla'dan Konser Öncesi Radikal Karar(0/10)


"Mürekkep" isimli altıncı stüdyo albümünü yaz başında çıkaran Sıla, 30 Eylül ve 1 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya hazırlanıyor.



Türkiye'nin tüm renkleriyle bir araya geldiği Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne 'Şov' dediği için konserleri peş peşe iptal edilen ünlü şarkıcı Sıla, sosyal medya üzerinden konser vermişti. Art arda iptal edilen konserlerinden sonra ünlü şarkıcı, İzmir'de konser verecek.



Öte yandan konser öncesi saçlarını sarıya boyatan ünlü şarkıcı, bu görüntüsüyle büyük ilgi çekti. İşte Sıla Gençoğlu'nun yeni imajı...










Etiketler: Sıla  Dan  Konser  Öncesi  Radikal  Karar    haber

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