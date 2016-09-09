SILA, YOUTUBE'DAN KONSER VERECEK
Yenikapı'da gerçekleşen 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' öncesi yaptığı 'Şov' açıklaması nedeniyle konserleri iptal edilen Sıla Gençoğlu, sosyal medya üzerinden canlı performans sergileyecek.
Yenikapı'da gerçekleşen 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' öncesi yaptığı 'Şov' açıklaması nedeniyle konserleri iptal edilen Sıla Gençoğlu, sosyal medya üzerinden canlı performans sergileyecek.
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