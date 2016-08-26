SILA KAÇAR GİBİ YUNANİSTAN'A GİTTİ!
Şarkıcı Sıla kafa dinlemek için soluğu gittiği Yunanistan'da aldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Şehitler ve Demokrasi Mitingi için yaptığı şov benzetmesi nedeni ile kafası oldukça ağrıyan Sıla, uzunca bir zaman Yunanistan'da olacak..
arkıcı Sıla kafa dinlemek için soluğu gittiği Yunanistan'da aldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Şehitler ve Demokrasi Mitingi için yaptığı şov benzetmesi nedeni ile kafası oldukça ağrıyan Sıla, uzunca bir zaman Yunanistan'da olacak..
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