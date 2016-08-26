Şarkıcı Sıla kafa dinlemek için soluğu gittiği Yunanistan'da aldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Şehitler ve Demokrasi Mitingi için yaptığı şov benzetmesi nedeni ile kafası oldukça ağrıyan Sıla, uzunca bir zaman Yunanistan'da olacak..