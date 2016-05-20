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sıla alkolü fena kaçırınca bakın neler yaptı!

SILA ALKOLÜ FENA KAÇIRINCA BAKIN NELER YAPTI!

Söz yazarı şarkıcı Sıla asmalı mescitte arkadaşları ile birlikte geç saatlere kadar eğlendi. İçkiyi fazla kaçıran Sıla gazetecilere fena yakalandı. İçkinin etkisiyle ilginç hareketlerde bulunan Sıla'yı şoförü zor eve götürdü.

Tarih : 20 Mayıs 2016, 11:14
Puan Ver : Sıla Alkolü Fena Kaçırınca Bakın Neler Yaptı!(10/10)9


Asmalı mescitte arkadaşlarıyla eğlenen Sıla içkiyi fazla kaçırınca olanlar oldu. Sıla içkinin etkisiyleayakta durmakta bile zorlandı. Sıla'nın bu halleri çok konuşulacak alkolü fazla kaçırn Sıla'yı şöförü zor zaptetti.  





Saat 01.00'de mekandan ayrılmak isteyen Sıla,gazetecilerin Kosovalı Florent Boşnaku'nun 'Afitap' şarkısı nedeniyle kendisine dava açmasıyla ilgili soruya, 'Benim mahkemem kim?' cevabını verdi.Şarkıcı, sokak çocuklarının otomobilin etrafını sararak "Ayağının altını öpeyim Sıla Abla, ne olur bize para ver" demesi üzerine kahkaha attı.Araçtan tekme atarak inmeye çalışan Sıla'yı şoförü "Efendim ne olur gazeteciler burada" diyerek içeri soktu. "Çekil kusacağım" diye bağıran şarkıcı, otomobilinden inemedi.








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