SILA, AHMET'İ TEK KALEMDE SİLDİ! DEMEK OLUYOR Kİ DAMAR ŞARKILAR YOLDA
Birbirlerine aşk dolu bakışları olay olan Sıla ve Ahmet Kural çifti ayrıldı. Ünlü şarkıcı, Kural'ı takipten çıkarıp fotoğraflarını da sildi.
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Sıla- Ahmet Kural çiftinden kötü haber geldi. İki ünlü isim yollarını ayırdı.
TAKİPTEN ÇIKARIP FOTOĞRAFLARINI SİLDİ
Durum Sıla'nın Ahmet Kural'ı takipten çıkarak fotoğraflarını silmesiyle ortaya çıktı. Sıla'nın yakın çevresi ayrılığı doğruladı.
SILA'NIN HAYRANLARI SEVİNDİ
Başından beri bu ilişkiye karşı olan Sıla'nın hayranları, gelen ayrılık haberine sevindi. İkilinin yarılık haberleri sonrası "Sıla yarıldığına göre; damar şarkılar yolda" şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı.
İkiliden geriye bu mutlu kareler kaldı;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- İşte Erdoğan'ın Gittiği Çorbacının Sahibi! Hikayesiyle İlham Veriyor
- Epdk'dan Yerli Kömürle Çalışan Santrallere Dev Destek
- Irkçı Reklam İle Gündem Olan Markanın Mağazalarını Yerle Bir Ettiler
- Haliç'e Siluet Ayarı Yapıldı, Kat Tartışması Bitmedi: 6 Kat Da Fazla, 4'e İnsin
- Btso, Yerli Otomobilin Tekstil İşlerine Talip Oldu
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar