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Sıla, Ahmet'i tek kalemde sildi! Demek oluyor ki damar şarkılar yolda

SILA, AHMET'İ TEK KALEMDE SİLDİ! DEMEK OLUYOR Kİ DAMAR ŞARKILAR YOLDA

Birbirlerine aşk dolu bakışları olay olan Sıla ve Ahmet Kural çifti ayrıldı. Ünlü şarkıcı, Kural'ı takipten çıkarıp fotoğraflarını da sildi.

Tarih : 14 Ocak 2018, 00:00
Puan Ver : Sıla, Ahmet'i Tek Kalemde Sildi! Demek Oluyor Ki Damar Şarkılar Yolda(10/10)6

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Sıla- Ahmet Kural çiftinden kötü haber geldi. İki ünlü isim yollarını ayırdı.

TAKİPTEN ÇIKARIP FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Durum Sıla'nın Ahmet Kural'ı takipten çıkarak fotoğraflarını silmesiyle ortaya çıktı. Sıla'nın yakın çevresi ayrılığı doğruladı.

SILA'NIN HAYRANLARI SEVİNDİ

Başından beri bu ilişkiye karşı olan Sıla'nın hayranları, gelen ayrılık haberine sevindi. İkilinin yarılık haberleri sonrası "Sıla yarıldığına göre; damar şarkılar yolda" şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı.

İkiliden geriye bu mutlu kareler kaldı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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