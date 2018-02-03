Hayranlarının "Belki bir umut barışırlar" dediği Ahmet Kural-Sıla aşkında, ünlü şarkıcı eski sevgilisinin eşyalarını yollayarak köprüleri tamamen attı.

Sıla ile Ahmet Kural'ın bir yıllık ilişkisi 13 Ocak'ta bitmişti. Sevgilisini sosyal medya hesabından silen ve ardından, "Geri dönüşü yok, bitti" diye açıklama yapan Sıla, bir hamle daha yaptı.

EŞYALARINI YOLLADI

Suadiye'deki evinde Ahmet Kural'a ait olan eşyaları toplattı ve şoförüyle eski sevgilisine yolladı. Çift iki ay önce evlilik kararı almış, birlikte oturmaya başlamıştı.

İkilinin barışma umudu kalmadı;

Kaynak: haberinburada