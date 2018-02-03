Bu Kez Köşeye Sıkıştı! Adnan Oktar'ı Bitirecek Madde Tbmm'de
Euroleague'de Cska, 21. Haftanın Sonunda Lider
Bjk Tv, Uzatmada Gelen Golden Sonra Yıkıldı
Farih Terim, Kaptanı Yanına Aldı: Artık Dümene Geç
Yeşilçam'ın 'bitirim Zeki'si Zeki Keskin Hayatını Kaybetti
En Uygun Sigorta Teklifi Al
Kendine Kulüp Bulamayan Ozan Tufan, Aykut Kocaman'dan Gelecek Haberi Bekliyor
7'den 70'e Hayatımızı Değiştirecek 83 Maddelik Sürpriz Torba Yasanın Bütün Detayları
Galatasaray Başkanı Cengiz, Dursun Özbek'in Transferleri İçin İnceleme Başlattı
Havadaki Gözümüz Olacak! İşte İlk Türk Hava Gemisi Kuzgun'un Detayları
Şarkıcı Linet, Çocuk Yapacak Erkek Bulamıyor
Sivasspor'un Yıldızı Robinho, Soğuk Nedeniyle Perişan Halde
Emrah'a Reddettiği Oğlu Sorulunda Köpürdü: Adam Gibi Soru Sorun
Rakip Taraftarlar, Uçak Kazasında Futbolcuları Ölen Chapecoense İle Dalga Geçti
Sıla, Ahmet Kural'ın Eşyalarını Yollayarak Köprüleri Tamamen Attı
Spor Bakanı Osman Aşkın, Cedi Osman'a Meydan Okudu
Fenerbahçe'ye Başkan Adayı Olan Ali Koç, Yol Planını Hazırladı
Stoke Cityli Taraftarlar, Ndiaye'ye Verilen Forma Numarası Sonrası Çıldırdı
Litvanya Ekibinin Yıldız Diye Aldığı Futbolcu, Amatör Futbolcu Çıktı
Doğuş Yayın Grubu Başkanı: Ntv Spor Evine Dönüyor

Sıla, Ahmet Kural'ın Eşyalarını Yollayarak Köprüleri Tamamen Attı

SILA, AHMET KURAL'IN EŞYALARINI YOLLAYARAK KÖPRÜLERİ TAMAMEN ATTI

Hayranlarının "Belki bir umut barışırlar" dediği Ahmet Kural-Sıla aşkında, ünlü şarkıcı eski sevgilisinin eşyalarını yollayarak köprüleri tamamen attı.

Tarih : 03 Şubat 2018, 10:20
Puan Ver : Sıla, Ahmet Kural'ın Eşyalarını Yollayarak Köprüleri Tamamen Attı(10/10)6

Sıla ile Ahmet Kural'ın bir yıllık ilişkisi 13 Ocak'ta bitmişti. Sevgilisini sosyal medya hesabından silen ve ardından, "Geri dönüşü yok, bitti" diye açıklama yapan Sıla, bir hamle daha yaptı.

EŞYALARINI YOLLADI

Suadiye'deki evinde Ahmet Kural'a ait olan eşyaları toplattı ve şoförüyle eski sevgilisine yolladı. Çift iki ay önce evlilik kararı almış, birlikte oturmaya başlamıştı.

İkilinin barışma umudu kalmadı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sıla  Ahmet  Kural  In  Eşyalarını  Yollayarak  Köprüleri  Tamamen  Attı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER