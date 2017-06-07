SILA-AHMET KURAL AŞKININ FOTOĞRAFI
TV8'de ekranlara gelen 'Aramızda Kalmasın' programında, Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu aşkının ilk görüntüsü yayımlandı.
Geçtiğimiz ay magazin kulislerinde konuşulmaya başlayan Ahmet Kural-Sıla Gençoğlu aşkı şimdiye kadar bir fotoğrafla resmileşmemişti. Merakla beklenen o kare, TV8'de yayınlanan 'Aramızda Kalmasın' programında ortaya çıktı.
Canlı yayınlanan programda, 34 yaşındaki ünlü oyuncunun, 36 yaşındaki güzel şarkıcı ile birliktelik yaşadığını kabul ettiği belirtildi.
Bodrum'da bir mekanda baş başa yemek yediği iddia edilen ikili, haklarında çıkan aşk haberleri hakkına açıklama yapmamıştı.
kaynak:milliyet
kaynak:milliyet
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