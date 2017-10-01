Türk Genel Maksat Helikopter Projesi kapsamında, Sikorsky helikopterleri için bir dizi kritik üretimin yapılacağı Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Eskişehir'de faaliyete başlıyor.

Sikorsky helikopterlerinin dişli ve dişli kutuları, döner komponentleri, rotor asamblesi, uçuş kumanda sistemi ve iniş takımlarını üretecek Eskişehir'deki tesis, 3 Ekim'de törenle açılacak. Alp Havacılık'ın 90 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği 11 bin metrekarelik tesisin, 500 milyon dolarlık iş hacmi yaratması öngörülüyor.

53 BİN METREKARE ALANA KURULDU

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde mevcut 23 bin 500 metrekare kapalı alan ve 30 bin metrekare genişleme alanında, 600'ün üzerinde nitelikli personel ve çok sayıda alt yükleniciyle üretim yapan şirket, titanyum, alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, bakır alaşımları ve süper alaşımların işlenmesinde çok geniş çaplı deneyime sahip bulunuyor.

Alp Havacılık, yüksek katma değerli, yüksek bilgi ve teknoloji içeren ürün yapısıyla ABD, Fransa, Kanada gibi gelişmiş pazarlara ihracat gerçekleştiriyor.

DÜNYA DEVLERİNE KATKI SAĞLIYOR

Kabiliyetleri ve alt yüklenicilerinin imkanlarıyla Sikorsky, Pratt&Whitney, Pratt&Whitney Canada, Lockheed Martin, UTC Aerospace Systems, Honeywell ve Boeing gibi müşterileri için helikopter dinamik, helikopter kuyruk pervanesi sürücü mili sistemi, iniş takımı ve uçak yapısal parçalarıyla hidrolik ve yakıt boru sistemleri üreten Alp Havacılık, birçok hava platformu ve motor programlarına önemli katkı sağlıyor.

Şirket, özellikle titanyum alanında dünyanın önde gelen havacılık firmaları arasında yer alıyor.

3,5 MİLYAR DOLARLIK SÖZLEŞME

Alp Havacılık, sahip olduğu bu özelliklere Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ ana yükleniciliğinde Sikorsky ile yürütülen Türk Genel Maksat Helikopteri Projesi'nde rol aldı.

Sözleşme bedeli yaklaşık 3,5 milyar dolar olan projeyle Türkiye'nin genel maksat helikopter ihtiyacı karşılanmış olacak.

Proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü için 109 T70 Kara Şahin Helikopteri üretilecek. Bu sayı, Türkiye'nin artan ihtiyaçları ve ihracat pazarı da dikkate alındığında çok daha yukarıya çıkacak.

Alp Havacılık, bu çerçevede Black Hawk helikopterlerinde bulunan tüm dişliler, dişli kutuları, pervane mili gövdesi ve ana mil gibi ana uçuş kritik ve dinamik ürünler, bunların montaj grupları, uçuş kontrol mekanizması ve iniş takımlarının da kaynağı olacak.

DİŞLİ İMALATINDA DÜNYANIN ÖNDE GELEN TEKNOLOJİSİ OLUŞTURULDU

Projeyle Alp Havacılık'ta, dişli imalatında dünyanın önde gelen teknolojik altyapılarından biri oluşturuldu. Bu kapsamda uçuş kritik parçaları grubunda imalatı yapılacak alt sistem ve parçaların üretim safhalarında ihtiyaç duyulan tezgah, teçhizat ve özel proseslere yatırım yapıldı.

Şirketin iş payı hemen hemen Black Hawk helikopterinin yedek parça niteliğinde tüm unsurlarını kapsadığından Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kullanıcıların yedek parça ve test ihtiyaçlarının da Alp Havacılık tarafından milli imkanlarla karşılanması mümkün olacak.

Kaynak: haberinburada