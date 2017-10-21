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Şike ve Ergenekon Davalarının Hakimleri, Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

ŞİKE VE ERGENEKON DAVALARININ HAKİMLERİ, YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da yargılandığı şike davasına bakan hakim Bülent Kınay ile Ergenekon hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Tarih : 21 Ekim 2017, 21:50
Puan Ver : Şike Ve Ergenekon Davalarının Hakimleri, Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı(8/10)4

Edirne'de düzenlenen operasyonda, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da yargılandığı şike davasına bakan hakim Bülent Kınay ile Ergenekon hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu, Yunanistan'a kaçarken yakalanarak gözaltına alındı.

PAKİSTANLI KAÇAKÇIYLA ANLAŞMIŞLAR

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüphelilerin Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan sınırında yapılan çalışmalarda, 2 Pakistan uyruklu insan kaçakçısı ile bir grup kaçak yakalandı. Yapılan incelemede, şüphelilerden ikisinin FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, İstanbul Bakırköy ve Kayseri'den hakkında yakalama kararı bulunan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da yargılandığı şike davasına bakan hakim Bülent Kınay ile Ergenekon davası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu olduğu belirlendi. Uslu'nun da Bakırköy 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi ve Tavşanlı mahkemelerince yakalama kararı olduğu belirlendi.

SORGUYA ALINDILAR

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu ile iki Pakistan uyruklu insan kaçakçısı gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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