

Yenilenen Şike Davası'nın 5. duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.



Savcı, mahkemeye verdiği mütalaasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar Olgun Peker, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl'ın "suç örgütü kurmak" ve şike" suçlarından beraatlerini istedi.



Duruşmada halen avukatlar savcı mütalaasına karşı beyanlarını veriyor. Karar 9 Ekim Cuma günü yapılacak bir sonraki duruşmada açıklanacak.



