ŞİKE DAVASI'NDA 3. DURUŞMA GÖRÜLDÜ
Yenilenen Şike Davası'nın 3.duruşması Çağlayan Adliyesi'nde bugün görüldü. Cengiz Zülfikaroğlu ve Bülent Uygun'un tanık olarak dinlendiği duruşma sonrasında son derece önemli ara kararlar alındı.
Yenilenen Şike Davası'nın 3.duruşması Çağlayan Adliyesi'nde bugün görüldü. Cengiz Zülfikaroğlu ve Bülent Uygun'un tanık olarak dinlendiği duruşma sonrasında son derece önemli ara kararlar alındı. Tanıkların tamamı dinlenmemesine rağmen dosya, mütala için savcılığa gönderilirken, tapeler sanık vekillerine açıldı. Ayrıca, çağrılmalarına rağmen tanıklık yapmaya gelmeyen Lutfi Arıboğan, Abdullah Avcı, Ali Parlak ve Göksel Gümüşdağ'ın 18 Eylül'deki 4. duruşmaya zorla getirilmelerine karar verildi.
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