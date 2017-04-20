

Sıkça kullandığımız teknoloji terimleri nereden geliyor hiç düşündünüz mü? Bluetooth, Google, robot, fare gibi kelimelerin kökenlerini araştırdık.



Yeni teknolojiler ortaya çıktıkça bunları tanımlayacak, insanlara anlatacak bazı yeni terimlerin de ortaya çıkması gerekiyor. Eskiden yüzyıllara yayılan teknolojik gelişmeler artık çok daha kısa zamanda gerçekleştiği için yeni kelimeler ve terimler bulmak da insanları biraz daha zorluyor. Sıkça kullandığımız teknoloji terimleri nereden geliyor diye düşündüğünüzde aslında çoğunu bilmediğinizi fark edeceksiniz.



Bluetooth ile dizüstü bilgisayarınıza bağladığınız farenizi, Google'da arama yapmak için kullanıyorsunuz. Wikipedia'da robotlar hakkında araştırma yaparken sitedeki bir bug'la karşılaşabilirsiniz. Bu cümlelerde ne demek istendiğini anlamış olabilirsiniz ama Bluetooth, Google, Wiki, fare, robot, vs. gibi kelimelerin kökenlerini hiç düşündünüz mü? Sıkça kullandığımız teknoloji terimleri nereden geliyor sizler için araştırdık.



Bug



Yazılım kodlarında veya bilgisayar sistemlerinde yer alan hatalara verilen ad olan “bug” kelimesi Türkçe'de “böcek” anlamına geliyor. Bu kelimenin bir teknoloji terimi haline nasıl geldiği hakkında birden fazla hikaye var. Bu hikayelerin en çok bilineni ise 1946 yılında Harvard Üniversitesi'nde bulunan Mark II adlı bilgisayarda yaşanan hatanın aslında devreler arasına giren bir güveden kaynaklandığın anlaşılması ve bunun kayıtlara sistemde bir “bug” bulundu şeklinde geçmesi.



Ancak bundan çok önce Thomas Edison'un da mektuplarında benzer sorunlar için bu kelimeyi kullandığı görülüyor. Bunun dışında 1930 ve 40'lı yıllarda piyasaya çıkan birçok cihazın tanıtımında da küçük sorunlar için “bug” ifadesinin geçtiği görülüyor.



Bluetooth



Bir kablosuz bağlantı teknolojisi olan Bluetooth'un bire bir Türkçe karşılığı “mavi diş” şeklinde. Teknoloji terimleri nereden geliyor diye düşü Çok alakasız gözükse de aslında bu ismin seçilmesinin tarihsel bir nedeni var.



958 ile 986 yıllarında Danimarka Kralı olan Harald Gormsson'ın takma adı Blatand şeklindeydi. Blatand tahmin edebileceğiniz gibi mavi diş anlamına geliyor. Neden böyle bir takma ada sahip olduğu kesin olarak bilinmese de muhtemelen dişlerinin gerçekten maviye yakın bir renkte olduğu iddia ediliyor. Zamanın diş tedavi yöntemlerinin çok ileri olmadığını tahmin edebilirsiniz. Harald Blatand Gormsson'un tarihe geçmesine neden olan şey dişleri değil elbette. Gormsson ülkedeki çok sayıda klanı tek bir krallık altında toplayan ilk kişi olmuş.



Bluetooth teknolojisi de normalde birçok alanda rakip olan Intel, IBM, Ericsson ve Nokia'nın bir araya gelip ortaya çıkardığı bir teknoloji olduğu için Harald Blatand Gormsson'dan hareketle Bluetooth adı verilmiş. Bluetooth logosu da H ve B harflerinin eski Kuzey Avrupa harfleriyle yazılmış şekli.











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