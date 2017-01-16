

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, akaryakıtta zamlı fiyat uygulama saatinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından gece yarısı 24.00 olarak açıklandığını belirtti.







Bazı istasyonların bu saatlere uyup uymadığı konusunda şüpheleri olduğunu ve bunun boşa çıkmadığını ifade eden Şahin, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda tüketici bize şikayetlerini iletti. Bu da belirlenen saatte zamma uymayan çok sayıda istasyon bulunduğunu gösteriyor." dedi.







Şahin, vatandaşların haksız kazanç elde etmeye çalışan akaryakıt istasyonları konusunda duyarlı olması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:







"Zam geldiğinde, günün en çok akaryakıt satışının yapıldığı akşam saatlerinden itibaren zamlı fiyatları uygulayan istasyonlar







"FİŞİ KESİNLİKLE ALIN"







Şahin, akaryakıt alan tüketicilerin fişini almayı unutmaması gerektiğini belirtti. Fişin kontrol edilmesini de isteyen Şahin, şunları kaydetti:







"Fişi alıp kontrol edelim. Fişte kaç litreyi kaç liradan aldığımız belli. Eğer böyle bir durum olmuşsa fişin fotokopisini çekip EPDK'ya gönderin. Eğer bunu yapamıyorsanız bize başvurun. Biz sizin adınıza iletir ve cezalandırılmalarını talep ederiz. Bunun yanında zamlı fiyattan dolayı fazla ödediğiniz ücretin iadesi için hakem heyetlerine başvurun. Tüketicilerin duyarlı olması halinde elde edilecek milyonlarca liralık haksız kazancın önüne geçilecektir."







kaynak:habertürk