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şikayet edilen kamu spotu yayından kaldırılıyor

ŞİKAYET EDİLEN KAMU SPOTU YAYINDAN KALDIRILIYOR

Batmanlı Dahiliye Uzmanı Mehmet Fırat, nefes darlığı çekerken, çocukları tarafından dans ya da spora çağrılan babaları anlatan kamu spotunu BİMER'e şikayet etti.

Tarih : 28 Kasım 2016, 13:37
Puan Ver : Şikayet Edilen Kamu Spotu Yayından Kaldırılıyor(9/10)10


Batmanlı Dahiliye Uzmanı Mehmet Fırat, nefes darlığı çekerken, çocukları tarafından dans ya da spora çağrılan babaları anlatan kamu spotunu BİMER'e şikayet etti. “Hadi Baba” denilerek babaları efora teşvik eden kamu spotunun sakıncalı olduğunu belirten Dr. Fırat, BİMER'e gönderdiği yazıda, “Kalp ve akciğer hastalarının en önemli belirtisi, nefes darlığıdır. Birçok kalp hastasında nefes darlığı, kriz belirtisi veya kalp damar daralmasının belirtisidir. Bu durumda yapılacak ilk iş mutlak istirahat ve en küçük harekete bile zorlamamaktır. Yorgunluğa bağlı nefes darlığı ile 'anjinal' nefes darlığını ayıramayan birinin, yakınını efora teşviki cinayet ile eşdeğerdir. Bu ayırımı yapması mümkün olmayan bir toplulukta bu reklamın çok ciddi bir zarar içerdiğini belirterek reklamın kaldırılmasını istiyorum” dedi.



15 Aralık'ta sona erecek



Dr. Fırat'ın yazısı üzerine söz konusu kamu spotunun yayından kaldırılmasına karar verildi. Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı'nca, Dr. Fırat'ın dilekçesine verilen yanıtta, kamu spotunun 15 Aralık'tan itibaren yayından kaldırılacağı belirtilerek, “Toplum sağlığına verdiğiniz önemle birlikte görüş ve önerilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. 'Hadi Baba' adlı kamu spotu Babalar Günü hassasiyeti ile hazırlanmıştır. Kamu spotunda, sigara kullanımı nedeniyle sağlığını kaybeden babalar ile değil, sağlıklı babaları ile birlikte kaliteli zaman geçirmek isteyen çocukların isteklerine yer verilmiştir. Sadece sigara içmesinden kaynaklı nefes darlığı yaşayan babanın çocuğunun hareketlerine yetişememesine ve babasıyla birlikte sağlıklı zaman geçirmek isteyen bir gencin isteğine vurgu yapılmıştır. Başvurunuzdaki değerli tespitleriniz bizim için önemlidir. Kamu spotu, sizlerden gelen değerlendirmeler sonucu 15 Aralık'tan itibaren yayından kaldırılacaktır” denildi.



 



kaynak:yenişafak








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