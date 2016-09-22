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siirt'ye 20 terörist kıstırıldı! çatışma sürüyor

SİİRT'YE 20 TERÖRİST KISTIRILDI! ÇATIŞMA SÜRÜYOR

Siirt'in Eruh ve Pervari ilçeleri kırsalında tespit edilen yaklaşık 40 teröriste yönelik dün başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Yer yer silah seslerinin yükseldiği bölgede, 20'ye yakın teröristin kıstırıldığı öğrenildi.

Tarih : 22 Eylül 2016, 14:18
Puan Ver : Siirt'ye 20 Terörist Kıstırıldı! Çatışma Sürüyor(0/10)


Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle Siirt Valiliği'nce ilan edilen geçici özel güvenlik bölgesi süresinin dün uzatıldığı Eruh ve Pervari ilçeleri arasında kalan kırsal bölgede dün geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştı.








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