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siirt'ten heyecanlandıran haber

SİİRT'TEN HEYECANLANDIRAN HABER

Siirt'ten üzücü son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Tarih : 18 Kasım 2016, 14:17
Puan Ver : Siirt'ten Heyecanlandıran Haber(8/10)5


Siirt'ten üzücü son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı maden köyünde bulunan bakır madeni sahasında meydana gelen göçükte bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cesetlerine ulaşılan işçi sayısı 4'e çıktı. 11 işçiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor.



Göçük altında kalan bir işçi ile temas kurulduğu öğrenildi. İddiaya göre göçük altında kalan bir işçi kardeşini aradı. Halil Beşer isimli işçinin kardeşi, abisinin kendisini görüntülü olarak aradığını ancak görüntünün simsiyah olduğunu ve bir süre sonra kesildiğini yetkililere bildirdi.



Facianın boyutu gün ağarmasıyla ortaya çıktı. İşçiler binler ton taş ve toprağın altında... Aşırı yağış nedeniyle heyelanın zaman zaman devam ettiği bölgede ekipler gece boyu çalışmalarını güçlükle sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalara hız verildi.



Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından, Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Madenköy bakır madeni sahasında ilk belirlemelere göre aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldiği, bölgede toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle de üretime ara verildiği bildirildi.



Tonlarca kaya ve toprak altında kalan 13 kişinin kurtarılma çalışmaları devam ederken, köylüler aynı sahada 3 ay önce de heyelan olduğunu ve 3 kişinin hafif yaralandığını söyledi.



 



kaynak:milliyet








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