

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Siirt Merkez İlçe Başkanı Beşir Ekinci, "silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlamak" suçundan tutuklandı.











Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 10 ay önce terör örgütü PKK'ya finansman desteği sağlayan, yardım ve yataklık yapan, eleman temini yönünde faaliyette bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve dün evinde gözaltına alınan Ekinci, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.











Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ekinci, "silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlamak, yardım ve yataklık yapmak, terör örgütüne eleman temini içerisinde aktif olarak faaliyette bulunmak" suçlarından tutuklandı.