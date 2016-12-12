O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

SİİRT'TEKİ SON MADEN İŞÇİSİNİN CESEDİNE ULAŞILDI


SİİRT'TEKİ SON MADEN İŞÇİSİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
Tarih : 12 Aralık 2016, 10:24
Puan Ver : Siirt'teki Son Maden İşçisinin Cesedine Ulaşıldı(7/10)7


Siirt'in Şirvan ilçesindeki özel maden ocağında meydana  gelen heyelanda toprak altında kalan son işçinin cesedine ulaşıldı.



Maden köyünde 17 Kasım'daki faciada toprak altında kalan 16 işçiden  15'inin cesedi çıkarılırken, işçilerden İbrahim Kılınç (21) için Siirt, Batman,  Bitlis, Diyarbakır, Van, Erzurum, Ankara, Konya ve Zonguldak'tan gelen AFAD,  Kızılay, UMKE, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, TPAO,  DEDAŞ, Türk Telekom, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile  ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile Park Elektrik görevlilerince, 213 iş makinesi  ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı arama-kurtarma  köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalar aralıksız sürdü.



Arama kurtarma köpeklerinin çalışmalar sırasında tepki verdikleri  bölgede ekiplerce Kılınç'ın cesedine ulaşıldı.



Toprak altından çıkarılan ceset, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi  morguna kaldırıldı.



Böylece çalışmalarda toprak altında kalan 16 işçinin tamamının cesedi  çıkarılmış oldu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Siirt  Teki  Son  Maden  İşçisinin  Cesedine  Ulaşıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER