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Siirt'teki Hain Saldırıda Yaralanan Mehmetçik Şehit Düştü

SİİRT'TEKİ HAİN SALDIRIDA YARALANAN MEHMETÇİK ŞEHİT DÜŞTÜ

Siirt'te, PKK'lı teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırıda, 6 güvenlik korucusu şehit olmuştu. Saldırıda yaralanan bir asker yaşam savaşını kaybetti.

Tarih : 01 Nisan 2018, 11:20
Puan Ver : Siirt'teki Hain Saldırıda Yaralanan Mehmetçik Şehit Düştü(10/10)6

Siirt'te PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırıda yaralanan uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

6 ŞEHİT VE 11 YARALI VARDI

Önce gün, merkeze bağlı Ormanardı köyünde, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlenmişti. Çıkan çatışmada 6 güvenlik korucusu şehit olurken, 6 asker ile 5 güvenlik korucusu da yaralanmştı.

Kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralı askerlerden 1 uzman çavuş, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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