SİİRT'TE ZIRHLI POLİS ARACININ ÇAPTIĞI 6 YAŞINDAKİ KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Siirt'in Aydınlar Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhlı aracın çarptığı 6 yaşındaki Felek Batur, hayatını kaybetti.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Siirt'te 3 gün önce Tillo ilçesine gittiği görevden dönen Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhlı araç, Aydınlar Caddesi üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Felek Batur adlı kız çocuğuna çarptı. Çarpma sonucu Felek Batur, olay yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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