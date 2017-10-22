Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu

SİİRT'TE ZIRHLI POLİS ARACININ ÇAPTIĞI 6 YAŞINDAKİ KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ


Siirt'te Zırhlı Polis Aracının Çaptığı 6 Yaşındaki Küçük Kız Hayatını Kaybetti
Tarih : 22 Ekim 2017, 00:40
Puan Ver : Siirt'te Zırhlı Polis Aracının Çaptığı 6 Yaşındaki Küçük Kız Hayatını Kaybetti(10/10)6

Siirt'in Aydınlar Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhlı aracın çarptığı 6 yaşındaki Felek Batur, hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Siirt'te 3 gün önce Tillo ilçesine gittiği görevden dönen Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhlı araç, Aydınlar Caddesi üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Felek Batur adlı kız çocuğuna çarptı. Çarpma sonucu Felek Batur, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Siirt  Te  Zırhlı  Polis  Aracının  Çaptığı  6  Yaşındaki  Küçük  Kız  Hayatını  
Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER