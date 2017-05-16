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siirt'te uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

SİİRT'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 TUTUKLAMA

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sının tutuklandığı bildirildi.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 10:53
Puan Ver : Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama(10/10)10




Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sının tutuklandığı bildirildi.



Kurtalan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir internet kafede arama yapıldığı belirtildi.



Aramada silah, bir miktar uyuşturucu ve Hint keneviri ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 10 şüphelinin gözaltına alındığı, adli mercilere sevk edilen zanlılardan 6'sının tutuklandığı, 4'ünün serbest bırakıldığı ifade edildi.



Açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.



 



kaynak:yenişafak



 



 










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