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siirt'te terör operasyonu: 15 gözaltı

SİİRT'TE TERÖR OPERASYONU: 15 GÖZALTI

Siirt'te düzenlenen terör operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

Tarih : 04 Mayıs 2017, 14:59
Puan Ver : Siirt'te Terör Operasyonu: 15 Gözaltı(7/10)9


Siirt Valiliğinden yapılan açıklama, "Eruh ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde özerklik ilanı öncesinde kamu personelinin görev yapmasını engellemek, terör örgütü adına örgütleme ve propaganda yapacak şahısları tespit etmek bölücü terör örgütü mensupları ile halk arasındaki koordinasyonu sağlamak, vatandaşlar arasında meydana gelecek her türlü kavga, arazi anlaşmazlığı gibi olayların kendileri tarafından çözüme kavuşturulması maksadıyla köy komitesi üyeleri olarak seçilen 16 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatılmış 15 şüpheli şahıs yakalanmış, işlemleri devam etmektedir. Bir firari şahsın yakalama çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.

 



 



kaynak:sabah








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