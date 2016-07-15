

Siirt merkezde bazı cadde ve sokaklarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.







Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, asayiş ve güven ortamının tesis edilmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince bazı cadde ve sokaklarda sokağa çıkma yasağı kararı alındığı bildirildi.







Açıklamada, "İlimiz merkezinde Aydınlar, Cumhuriyet, Şeyh Zeynep, Şeyh Süleyman, Ahmet Kiğan caddeleri ile 427, 429, 652 sokaklar arasında kalan yerleşim bölgesinde bugün saat 18.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadarsokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir." ifadelerine yer verildi.







Vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önemli olduğu aktarılan açıklamada, yasağın sona ereceği sürenin ayrıca duyurulacağı belirtildi.