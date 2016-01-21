SİİRT'TE SIZMAYI ÖNLEMEK İÇİN TEPELERE TANK
Edinilen bilgilere göre, önceki gün batı illerindeki mekanize birliklerden Siirt'e sek edilen 13 tank TIR üzerinde Siirt 3'ncü Komando Tugay Komutanlığına getirildi. Sabah erken saatlerinde Siirt-Aydınlar karayolundan geçen iki tank, şehrin en yüksek bölgesi olan Şeyh Türki tepesine konuşlandırıldı.
Tankların konuşlandırıldığı Şeyh Türki tepesi ve türbe alanı, şehre hakim bir bölgede bulunuyor. Ayrıca tepede, örgüt üyelerinin şehre sızabileceği Habra ve Conkbayyır bölgeleri ile önceki gün operasyonların yapıldığı İnönü ve Sakarya mahallelerinin net olarak görülebildiği belirtiliyor.
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