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Siirt'te sivil araçtaki askerlere EYP'li saldırı: 5 asker yaralı

SİİRT'TE SİVİL ARAÇTAKİ ASKERLERE EYP'Lİ SALDIRI: 5 ASKER YARALI

Siirt'te askerleri taşıyan sivil minibüsün geçişi sırasında, teröristlerce yola döşenen EYP infilak etti. Hain saldırıda yaralanan 5 asker hastaneye sevk edildi.

Tarih : 14 Ekim 2017, 14:00
Puan Ver : Siirt'te Sivil Araçtaki Askerlere Eyp'li Saldırı: 5 Asker Yaralı(5/10)1

Siirt' in Şirvan ilçesi kırsalında askerleri taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada 5 asker yaralandı.

BÖLGEYE HAVA DESTEKLİ BİRİMLER SEVK EDİLDİ

Şirvan kırsalında arama-tarama yapacak askerleri taşıyan sivil plakalı minibüs bugün saat 10.00 sıralarında geçerken PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 5 asker yaralandı. Olayın duyulması üzerine bölgeye hava destekli birlikler sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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