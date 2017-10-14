SİİRT'TE SİVİL ARAÇTAKİ ASKERLERE EYP'Lİ SALDIRI: 5 ASKER YARALI
Siirt'te askerleri taşıyan sivil minibüsün geçişi sırasında, teröristlerce yola döşenen EYP infilak etti. Hain saldırıda yaralanan 5 asker hastaneye sevk edildi.
Siirt' in Şirvan ilçesi kırsalında askerleri taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada 5 asker yaralandı.
BÖLGEYE HAVA DESTEKLİ BİRİMLER SEVK EDİLDİ
Şirvan kırsalında arama-tarama yapacak askerleri taşıyan sivil plakalı minibüs bugün saat 10.00 sıralarında geçerken PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 5 asker yaralandı. Olayın duyulması üzerine bölgeye hava destekli birlikler sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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