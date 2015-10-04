

Okul ve dershanelerdeki öğrenciler binadan çıkartılırken, aramaların sürdüğü belirtildi.



Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Şube ekipleri bu sabah erken saatlerinde Yeni Mahallede'ki Özel Celal Değer ve Mehmet Ali İlbaylı İlköğretim okulları ile Kooperatif Mahallesi'nde bulunan Fem Dershanesi'ne baskın düzenledi. Baskın nedeniyle okul yöneticileri öğrencileri binadan çıkartırken, aramaların sürdüğü belirtildi.



Aramalar sırasında polislere Maliye ve SGK görevlilerinin de eşlik ettiği görüldü.







Baskın esnasında TEOG için bilgi almak üzere dershaneye gelen öğrencileri gören polis ekipleri, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nü arayarak eğitim verildiğini iddia etti. Polisin ihbarı üzerine hafta sonu olmasına rağmen bir şube müdürü ile müfettişler dershaneye gelip, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın dershane eğitimini serbest bırakan kararlarına rağmen tutanak tuttu. Polis baskınına, dershane velileri de bir anlam veremedi.