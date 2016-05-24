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siirt'te otomobil botan çayına uçtu: 2 ölü

SİİRT'TE OTOMOBİL BOTAN ÇAYINA UÇTU: 2 ÖLÜ

Siirt merkeze bağlı Meydandere köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Sadık Böge'nin kullandığı otomobil, Botan Çayı'na yuvarlandı. Kazada Sadık Böge ve araçta bulunan eşi Ayşe Böge yaşamını yitirdi.

Tarih : 24 Mayıs 2016, 14:44
Puan Ver : Siirt'te Otomobil Botan Çayına Uçtu: 2 Ölü(6/10)3


Siirt merkeze bağlı Meydandere Köyü'nden kent merkezine gelmekte olan Sadık Böge yönetimindeki 56 AB 701 plakalı Otomobil, köy yakınlarında belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Botan çayına yuvarlandı.



Kazanın ardından bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra afad ekipleri sevk edildi. Kurtalan İlçesi'nde getirilen botlarla Botan çayında arama yapan AFAD ekipleri, Sadık ve Ayşe Böge'nin cesetlerini çaydan çıkardı. Sadık Böge ve eşi Ayşe Böge'nin cesetleri, otopsisi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.








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