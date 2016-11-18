SİİRT'TE MADEN FACİASI... BİR ACI HABER DAHA
Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden ocağında heyelan faciası... Şirvan'a bağlı maden köyünde bulunan bakır madeni sahasında dün akşam meydana gelen heyelanda ilk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde bir acı haber daha geldi.
Bir işçinin daha cansız bedeninin göçük altından çıkarılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. 11 işçi ise halen kayıp. 11 işçiye ulaşmak için iş makineleriyle kapanan yollar açılarak arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
kaynak:hürriyet
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